شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول لقاء لـ«القضاة» برئيس مجلس القضاء الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مساء الأربعاء، بالمستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته على تولى رئاسة المجلس ومحكمة النقض، وذلك في حضور المستشار الدكتور فتحي المصري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

وأعرب «شوضة»، عن تقديره لدور نادي القضاة في توطيد أواصر التضامن بين رجال القضاء والنيابة العامة وتوثيق عرى الإخاء بينهم وترسيخ سبل التواصل الثري والتعارف المثمر والبناء، والعمل على رعاية مصالحهم، ودعم استقلال القضاء ورجاله.

وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى، تفهمه الكامل لجميع ما يشغل ويهم القضاة، مؤكدًا على إيمانه العميق بسمو الرسالة التي يؤديها القضاة وأنه يولي في سبيل إدارة جميع شؤونهم ورعاية مصالحهم اهتمامًا كبيرًا بترسيخ رفعة واستقلال القضاء، والحفاظ على هيبة رجاله والعمل على تهيئة البيئة المناسبة، وتوفير جميع وسائل وأدوات التطوير الملائمة، لأداء القضاة رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل على الوجه الأكمل، وصولاَ للعدالة الناجزة.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، تفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى لجميع الموضوعات التي تشغل القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم رجال القضاء قدم رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، درع النادي ل«شوضة»، تقديرًا واعتزازًا لتاريخه القضائي.

واختتم «عبدالمحسن»، بقوله نتمنى رفعة القضاء، وصون استقلاله، والعمل على الارتقاء بمنظومة التقاضي، وصولًا للعدالة الناجزة النافذة المبتغاة.

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