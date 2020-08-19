شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي وجود أي مؤسسات تتلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، ما يتم تداوله عبر بعض المواقع بشأن تفويض أحد المؤسسات في تلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة في جامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر وادعائها انها حلقة الوصل بين الجامعات الأهلية الدولية الجديدة وبين الطلاب.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن ما نشرته أحد المؤسسات مدعية أنها حلقة الوصل بين الطلاب وهذه الجامعات الأهلية لا أساس له من الصحة.وأن الوزرارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يقوم بالترويج لنفسه واطلاق الاشاعات على غير الحقيقة.

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار كافة المؤسسات من التلاعب واستغلال اسم الجامعات الأهلية الجديدة لتحقيق مقاصد غير مشروعة والتربح خاصة أن انشاء تلك الجامعات لا يهدف إلى الربح.مؤكدا أن كافة المعلومات المتعلقة بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة تؤخذ من الموقع الرسمي الذي سيتم اطلاقه لهذه الجامعات.