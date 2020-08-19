شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية ومطروح لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بروتوكول تعاون بين مركزي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلتا الجامعتين بهدف تنسيق التعاون بين الجانبين وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وإصدار شهادة مشتركة لتلك البرامج.

وأشار الكردي في بيان، الأربعاء، إلى أن جامعة الإسكندرية حريصة على تحسين القدرات المؤسسية والمهنية بجميع مؤسسات التعليم العالي محليًا ودوليًا من خلال تنمية وتطوير المهارات الأكاديمية والقيادية للموارد البشرية عن طريق مجموعة من الحقائب التدريبية الملائمة والمعتمدة محليًا ودوليًا والتي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم والبحث والإدارة.

وأشار النجار إلى أن جامعة مطروح كجامعة وليدة تتطلع إلى إعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علميًا وعمليا من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة باعتباره المتخصص في إعداد الكوادر القيادية بالأساليب العلمية الحديثة والبرامج التدريبية المتخصصة، لافتًا إلى حرص جامعته على الاستفادة من الإمكانات التي يتميز بها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية باعتباره مركز تميز رائد على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.