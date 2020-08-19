شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا، والوضع على الصعيد الفلسطيني.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن الاتصال قد شهد أيضاً التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة
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