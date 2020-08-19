شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إنشاء مصنع ألومنيوم لم يحصل على ترخيص ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوقف الدكتور محمد هانىء، محافظ بنى سويف، مبنى مخالف لمصنع ألومنيوم، بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، وأمر بمصادرة المواد المستخدمة والسقالات والحديد المستخدم في هذا البناء المخالف الذي لم يحصل على ترخيص.
وقال المحافظ إن لجنة متابعة تابعة للمحافظة قامت بالتفتيش على الوحدة المحلية لقرية قرية النويرة مركز اهناسيا، وتم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومباني خارج خط التنظيم، وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
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