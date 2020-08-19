شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة 17 حالة تعدٍ وأدوار مخالفة في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، حملة إزالة 17 حالة تعد على حدائق عمارات غرب الاستاد ببنها، بقرار إزالة رقم 309 لسنة 2020، بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مجلس مدينة بنها، والعميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف، والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مروري، مؤكدا أنه في حالة المخالفة ستتّخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تابع الهجان إزالة أدوار خرسانية مخالفة بدون ترخيص ببرجين بشارع ترعة المصريين قبلي السريع بمدينة بنها.

وأكد الهجان أنه يتابع يوميًا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بجميع أشكاله، مشددًا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وتحويلهم للنيابة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مسؤولي جهات الولاية.