شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر عن جائزة الشخصية الإسلامية الأولى: تكريم للأزهر وعلمائه وطلابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على حصوله على جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020 من ماليزيا.

وقال الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020 تكريمٌ عزيزٌ على القلب مِن بلدٍ إسلامي يمثل نموذجًا حضاريًا رائدًا في التنمية والتعايش».

وتابع «خالص التحية والتقدير لجلالة السلطان عبد الله أحمد شاه، مَلِك ماليزيا، والسيد محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء، وللشعب الماليزي العريق الذي تجمعنا به علاقات أخوية ممتدة تاريخيًّا، وتعاون مشترك في كافة المجالات الدينية والثقافية والعلميّة».

واختتم «هذا التكريم في الحقيقة هو تكريمٌ للأزهر الشريف وعلمائه وطلابه».

ومنحت ماليزيا، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م”، خلال احتفالية بالسنة الهجرية الجديدة، حضرها صاحب الجلالة الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، ورئيس الوزراء السي/ تان سري محي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة، وممثلين لعدد من الدول.

ويأتي تتويج فضيلة الإمام الأكبر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور الهام الذي يقوم به فضيلته في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.

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وتسلم الجائزة السفير جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي “فيروس كورونا المستجد”.