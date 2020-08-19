شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يوجه إنذار شديد اللهجة لأصحاب المحلات المتعدين على الأرصفة في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة لأصحاب المحال التجارية بالالتزام بمحلاتهم وعدم افتراش بضاعتهم على الرصيف والتعدي على الشارع مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مروري، مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعة «الهجان» حملة إزالة 17حالة تعدي على حدائق عمارات غرب الاستاد وإزالة أدوار خرسانية مخالفة بدون ترخيص ببرجين بشارع ترعة المصريين قبلي السريع بمدينة بنها، بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها والعميد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها.

وأكد المحافظ أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، وتحويلهم للنيابة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد محافظ القليوبية بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التي يقوم بها الجهاز التنفيذى.

اذار شديد اللهجه لاصحاب المحلات المتعدين على الارصفه

اذار شديد اللهجه لاصحاب المحلات المتعدين على الارصفه

اذار شديد اللهجه لاصحاب المحلات المتعدين على الارصفه

اذار شديد اللهجه لاصحاب المحلات المتعدين على الارصفه