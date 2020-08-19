شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مسودة موحدة لحل الخلافات حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، الأربعاء، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث «مصر – السودان – إثيوبيا» الذي عقد يوم 16 أغسطس 2020 فان أن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث الجمعة المقبل.

وذكر البيان أن ذلك يأتي في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس.