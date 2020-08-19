شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه الاحياء بتكثيف الجهود في ملف تحصيل المتأخرات . والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على اهمية قيام اجهزة الاحياء بتكثيف الجهود والعمل في تحصيل المتأخرات المستحقة على الايجارات والنظافة وتفعيل دور أقسام الإيرادات، للاستفادة من تلك الايرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وكذلك المساهمة في اعمال البنية التحتية والترفيق للمشروعات السكانية الجاري العمل بها. وشدد المحافظ على عرض الموقف اسبوعيا للوقوف على آخر التطورات مع زيادة عدد المحصلين بالأحياء للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الاحياء ومسئولي الايرادات بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان على أهمية المتابعة لملف تحصيل متأخرات الايجارات والتي يتم استغلالها في دعم العديد من المشروعات الخدمية.«»