شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يوضح أبرز قرارات الحكومة اليوم.. ويؤكد: وضع مصر مطمئن بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى افتتح 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى بمدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى شارك فى مباراة كرة القدم وأحرز أول هدف فى المباراة التى أقيمت بين الوزراء.

وأشار إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم كانوا: وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبة ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن موسم الأنفلونزا الموسمية هذا العام سيكون مختلفا لوجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الآن فى مصر مطمئن بشأن أزمة كورونا، مؤكدا عودة صلاة الجمعة للمساجد بإجراءات احترازية، وخطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق.

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وواصل سعد، أنه تم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اختبار pcr على جميع القادمين من الخارج بداية من الأول من سبتمبر، وحريصون على تأمين صحة القادمين من الخارج والمواطنين المصريين.

وتابع: استمرار عمل دور السينما بنفس الإجراءات الاحترازية والسماح بتطبيق المعايير الاحترازية فى الحدائق ودور الملاهى والمتنزهات التى تعمل بنظام التذاكر، وسيتم السماح بدخول 50% فقط من حجم تلك التذاكرمع استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة.

وأضاف سعد، أن مصر ستتكفل بتكاليف إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان، وسيتم افتتاح فرع جامعة القاهرة فى السودان بعد إغلاق دام لأكثر من عشرين عاما، مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمر قريبا فى السودان للمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية السودان وتم الاتفاق على إقامة منطقة مصرية صناعية فى السودان، كما أنه تم الاتفاق على إنشاء خط سكة حديد يربط مصر والسودان.

وتابع سعد، أن هناك توافق فى الموقفين المصرى والسودانى بشأن ملف سد إثيوبيا، والوضع المائى فى مصر يعانى من صعوبة نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ استثمارات فى مشروعات تحلية مياه البحر والقطاع الخاص سيقوم باستثمارات فى مجال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن تكلفة تحلية متر مياه البحر 4 جنيهات ولا يتحمل المواطن تلك التكلفة.