شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللجنة الدينية لتليفزيون الخليج 365:عودة صلاة الجمعة للمساجد يوم عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن بالنسبة لفتح المساجد يوم الجمعية 28 أغسطس يعتبر عيد حقيقى عند جموع الشعب المصرى، مشيرا إلى هذا اليوم يمثل عيد للمصريين خاصة أنهم شعب متدين بطبعه والروحانيات تؤثر فيه خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا، وتابع: "الحمد لله بعودة صلاة الجمعة للمساجد".

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إلى أن جائحة كورونا أنهكت حكومات كثيرة واقتصاديات كثيرة، ووجه الشكر إلى مجلس الوزراء والمواطن المصرى، لافتا إلى أنه يجب على المواطن أن يتخذ الإجراءات الاحترازية وعندما يتوجه إلى المسجد وكل شخص معه السجادة الخاصة ويرتدى الكمامة، ولا بد أن يكون كل شخص على قدر من المسئولية حتى لا يكون سببا في نقل المرض لشخص آخر، منوها إلى أنه يراهن على وعى المواطن المصرى.

وأضاف أن مصر كانت من الدول التي استعدت لجائحة كورونا، والحكومة بذلت مجهودا كبيرا جدا ويجب أن يكون المواطن على قدر من المسئولية أثناء ذهابه للمساجد، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت من التدابير احترازية ما يكفى فى مواجهة الجائحة التى ستؤدى إلى نجاح صلاة الجمعة وعودة المساجد مرة أخرى بكامل طاقتها.