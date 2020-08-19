شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لاغتيال الناشطة ريهام يعقوب فى محافظة البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة العربية الحدث، الصور الأولى من لاغتيال ريهام يعقوب فى محافظة البصرة العراقية، وقام مسلحون اليوم الأربعاء، باغتيال 4 نشطاء في البصرة وواحد في بغداد، وفى وقت سابق قام مسلحون باغتيال ناشطة فى الاحتجاجات العراقية بمحافظة البصرة جنوب العراق، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا.





وتعد ريهام يعقوب التى اغتالها المسلحون، هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

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وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.