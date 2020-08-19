شكرا لقرائتكم خبر عن التموين ينتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. ويؤكد عدم المساس بسعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة رصدت العديد من المخالفات فى وزن رغيف الخبز كانت تتراوح من عشرة إلى 30 جراما، وكانت العقوبة التى تقع على المخابز التى يزيد نقص الوزن عن 30 جراما بها هو الغلق لمدة ثلاثة أشهر، وهذا الأمر كان يعود بالضرر على المواطن.

وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، قائلا إنه يوجد 30 ألف مخبز يعمل بها 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأى مخبز بإنتاج رغيف خبز بنقص جراما واحدا، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا.

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وواصل كمال، أنه فى حالة زيادة نقص رغيف الخبز عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر فى المخالفة، مؤكدا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز وسيظل سعره خمسة قروش، مشيرا إلى أن بعض المخابز كانت تنتج رغيف الخبز أقل من 90 جراما.

وتابع كمال، أن مباحث التموين والرقابة التموينية يتابعون المخابز على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحركت فى إطار المخصص المالى المحدد لها وهو 89 مليار جنيه وتم استغلاله بشكل جيد.

واضاف كمال، أنه تم تنقية قاعدة بيانات التموين واستبعاد خمسة ملايين غير مستحق، مشيرا إلى أن وزير التموين عرض أمر الدعم النقدى وتطوير المنظومة التموينية على رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كما أنه لا توجد شكوى واحدة فى اليوم الثانى بعد تطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز، مؤكدا أن قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز هى 54 مليار جنيه.