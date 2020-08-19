شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالى قطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى، إن دخول قطر على الأرض في طرابلس جاء بقرار دول أخرى، موضحا أن سرت هو الملف الأهم الذي نتشاور حوله مع القيادة في مصر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى : سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار، لافتا إلى أن تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري.

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وأوضح اللواء أحمد المسمارى، أن على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت، مشيرا إلى أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت.

وأوضح المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى، أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط للهجوم على سرت، مؤكدا أن قرار فتح منشأت النفط جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين.