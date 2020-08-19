شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: هناك استثناءات بسيطة لشهادة PCR للأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة صلاة الجمعة كانت أحد أهم القرارات اليوم، مشيرا أن وزارة الأوقاف ستضع خطة لعودة صلاة الجمعة وعرضها على مجلس إدارة الأزمة، وتم الموافقة عليها من قبل اللجنة وخطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق حتى نقلل فترة تواجد الناس في الأماكن المغلقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى: لابد أن يصطحب المصلى سجادة الصلاة وسيتم إغلاق الحمامات وسيتم الالتزام بارتداء الكمامة، ولن يسمح بدخول من لا يلتزم بالإجراءات ولذلك جعلنا صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة التي بها موظفين تابعين للأوقاف لأنهم سيقومون بتطبيق الإجراءات.
وتابع: نحن حققنا بالفعل ووفقا لمنظمات الصحة العالمية مصر نجحت في تحقيق إنجاز حقيقى في مكافحة كورونا وكان الفضل للإجراءات العقابية والمنظومة التي وضعتها الدولة والتزام الكواطن بتلك الإجراءات ونرجو الاستمرار في اللتزام لأن الكورونا مازالت موجودة .
وأكمل: سيتم إلزام جميع القادمين إلى البلاد بإحضار شهادة الـ"بى سى أر" على ان تكون صادرة خلال 48 ساعة لنضمن الحفاظ على الوضع الذى وصلنا إليه وسيتم تطبيقه من أول شهر 9 والاستثناءات البسيطة ستكون للأطفال الأقل من 6 سنوات ولن يكون مسموح بإجراء البى سى أر على الأرض المصرية ولابد ان يجرى الاختبار قبل ركوب الطائرة.
وأكد أنه من الصعب تحديد المواعيد للوصول إلى صفر إصابات ولكن المطمئن هو التزام المواطنين، الكورونا موجودة ولن تختفى م ن العالم إلا بعد اكتشاف اللقاح، واستمرار كورونا في موسم انتشار الأنفلونزا الموسمية خطر كبير ولابد من تحصين كبار السن، والإجاءات الاحترازية لا تزال مطبقة.
واستطرد إن المتنزهات العامة ستظل مغلقة إلا الحدائق والمتنزهات التي يسمح للدخول بها بتذاكر بنسبة 50 %، وإذا تحسن الوضع الوبائى سيتم النظر في هذه النسبة، المسرح والسينما ما زالت نفس النسبة 25 % أما المؤتمرات والقاعات في الفنادق فلا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصا وليست 50 %.
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