شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: الجيش نقل 800 قاض و55 طن أوراق للمحافظات الحدودية والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر خطاب إعلان نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن انتخابات مجلس الشيوخ جاءت فى ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصى والدانى فى العالم أجمع وهى تلك الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وارتفاع درجات الحرارة فى هذا الوقت من العام، ورغم ذلك كله استطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك، فخرج ليدلى بصوته فى انتخابات حرة نزيهة شهدت بها جميع وكالات الأنباء العربية والعالمية.

ووفقا لـ"الخطاب" الموجه لوسائل الإعلام للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أن الذى شجع الناخبين على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية حرصاَ منها على سلامة جمهور الناخبين وتمكينها من الإدلاء بأصواتهم فى جو تحفه الطمأنينة والسلامة توصلاَ إلى تنفيذ الاستحقاق الدستورى الجديد الذى بدأ مؤخراَ فى أبريل من العام الماضى وهو إقامة غرفة ثانية نيابية متمثلة فى مجلس الشيوخ يقوم بدوره الدستورى والقانونى بالمساندة مع مجلس النواب ليعمل كلاهما من أجل إعلاء نهضة مصرنا الحبية.

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وبحسب "الخطاب" - أن الهيئة التمست كل السبل للتطوير باستحداث تطبيقًا إلكترونيًا لتوزيع القضاة وأوصلته لموقع الهيئة لإخطارهم، كم جرى استحداث تطبيقًا على مواقع التواصل الاجتماعى لإخطار أمناء اللجان بأماكن لجانهم، فقد جرى تطوير موقع الهيئة الإلكترونى بما يسمح أخطار الناخبين بلجان الناخبين بلجانهم وإرشادهم إلى أماكنهم، كما أن الانتخابات شهدت تعاونًا كبيرًا مع الجهات المعنية والهيئة الوطنية ولا سيما القوات المسلحة والتى نقلت 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية لمحافظات الصعيد والحدودية.

يشار إلى أنه جرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائى كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.