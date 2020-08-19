شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: عدد تظلمات انتخابات مجلس الشيوخ 49 تظلما ومخالفة وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن انتخابات الشيوخ تمت تحت إشراف منظمات دولية ومحلية، بعدد 47 منظمة محلية و 14 منظمة دولية، وفقا لضوابط الهيئة .

ووفقا لـ"الخطاب" الموجه لوسائل الإعلام للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أن جميع الشكاوى التي قدمت للهيئة تلقت حلولا فورية، ومنها شكوى واحدة صادرة من محكمة جنوب القاهرة أحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها، موضحا أن عدد التظلمات بلغت 49 تظلما، وفصلت فيهم اللجنة، وتم قبول بعضهم ورفض البعض الأخر.

يشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ – بحسب "الخطاب" - جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني في العالم أجمع وهي تلك الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، ورغم ذلك كله استطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك، فخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة نزيهة شهدت بها جميع وكالات الأنباء العربية والعالمية.

والذى شجع الناخبين على ذلك ما قامت به الدولة من توفير كافة الإجراءات الاحترازية حرصاَ منها على سلامة جمهور الناخبين وتمكينها من الإدلاء بأصواتهم في جو تحفه الطمأنينة والسلامة توصلاَ إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد الذى بدأ مؤخراَ في أبريل من العام الماضي وهو إقامة غرفة ثانية نيابية متمثلة في مجلس الشيوخ يقوم بدوره الدستوري والقانوني بالمساندة مع مجلس النواب ليعمل كلاهما من أجل إعلاء نهضة مصرنا الحبية – الكلام لـ"الخطاب".

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وبحسب "الخطاب" - إنَّ الهيئة التمست كل السبل للتطوير باستحداث تطبيقًا إلكترونيًا لتوزيع القضاة وأوصلته لموقع الهيئة لإخطارهم، كم جرى استحداث تطبيقًا على مواقع التواصل الاجتماعي لإخطار أمناء اللجان بأماكن لجانهم، فقد جرى تطوير موقع الهيئة الإلكتروني بما يسمح أخطار الناخبين بلجان الناخبين بلجانهم وإرشادهم إلى أماكنهم، كما أن الانتخابات شهدت تعاونًا كبيرًا مع الجهات المعنية والهيئة الوطنية ولا سيما القوات المسلحة والتي نقلت 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية لمحافظات الصعيد والحدودية.

الجدير بالذكر أنه جرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.