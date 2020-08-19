شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بنقل "طفل العجانة" بإسعاف طائر لمستشفى الشيخ زايد التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف بـ"طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم نقل الطفل، اليوم الأربعاء، من مستشفى أسوان الجامعى، بمحافظة أسوان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى بالقاهرة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزير الطيران المدنى، ومحافظ أسوان، عن طريق الإسعاف الطائر، بواسطة فريق من هيئة الإسعاف المصرية تحت إشراف وبمرافقة الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الجوى.

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وأضافت الوزارة أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وكان قد تعرض لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذى يعمل به بمحافظة أسوان، وتبين أنه يعانى من خلع فى الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكى، أدى إلى شلل رباعي.

وأكدت وزارة الصحة، أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة للطفل، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، لافتا إلى أن الطفل فور وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد، بسيارة إسعاف مجهزة، كان فى استقباله فريق طبى من مختلف التخصصات، ويتم حاليا إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له.