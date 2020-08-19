شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» ونظيره العماني يؤكدان عمق العلاقات الثنائية الإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العُماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد». وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية «أن الوزيرين شكري وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قُدمًا إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شكري» ونظيره العماني يؤكدان عمق العلاقات الثنائية الإستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.