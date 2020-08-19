شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: موسم الإنفلونزا الموسمية مختلف في وجود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفاعلية الرياضية الأولى بمدينة العلمين الجديدة، انطلقت من أمام مجلس الوزراء، بعدما أعطى رئيس الوزراء شارة البدء، وتم افتتاح 5 ملاعب بالمدينة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء، سجل هدفًا في مباراة كرة قدم أقيمت بين الوزراء، وبمشاركة وزير الزراعة، ووزير المالية والطيران و الشباب والرياضة، بالإضافة لعدد آخر من الوزراء.

واستكمل أن هناك حقيقة واقعة، بقدوم موسم الإنفلونزا الموسمية، والأزمة في قدوم هذا المرض مع وجود وباء كورونا، ما دفع مجلس الوزراء، لتوفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لا يُعطي للبعض المؤشر أن الجائحة انتهت تمامًا.

وواصل حديثه، أن صلاة الجمعة ستكون بإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن لا تزيد الخطبة عن 10 دقائق، موضحًا أن شهادة البي سي آر اتخذ بها القرار منذ عدة أسابيع، للتفعيل على كل القادمين من الخارج إلى البلاد، وتم تعديله بضم المصريين، لا سيما وأن الفيروس لا يٌفرق بين مصري وأجنبي، وبالتالي من الضروري تطبيقه للحفاظ على الوضع الذي وصلنا له.

واستطرد نادر سعد، أن دور السينما ستظل تعمل بنفس السعة المحددة لها حاليًا، وبالنسبة للحدائق والمتنزهات العامة والمدن الترفيهية، يكون دخولها بتذاكر، وبالتالي الجهة الإدارية التابعة لأي من الحدائق أو المتنزهات وغيرها، يستطيعون التحكم في عدد دخولها بالسعة القانونية.

وتابع أن الحدائق التي تعمل بنظام التذاكر، تعود بـ50 % من السعة التي كانت تعمل بها سابقًا، بينما الشواطئ والحدائق العامة لا زالت معلقة لأجل غير مسمى.

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