شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: مباحثات سد النهضة أثبتت وجود توافق بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى السودان مهمة في هذا التوقيت، لا سيما أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة مشروعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين تكفل مصر بتكاليف إنشاء خط الربط الكهربائي مع السودان، وفرع جامعة القاهرة في الخرطوم، ومساعدة مصر للسودان في عقد مؤتمر استثماري بالخرطوم.

واستكمل نادر سعد، أنه سيتم عقد مؤتمر في السودان للمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسودان، ولاتفاق على بدء إنشاء خط سكة حديد مشترك بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن المباحثات بشأن سد النهضة، أثبتت وجود توافق بين مصر والسودان في جميع الجهات.

وواصل حديثه، أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة، ولكن هناك معاناة من الوضع المائي بسبب زيادة الزيادة السكانية، ما دفعنا لإقامة محطات تحلية للمياه، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات في مشروعات تحلية مياه البحر.