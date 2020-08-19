شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بحلول العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- «الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة بدء العام الهجري 1442». وأضاف: «أدعو المولى- عز وجل- أن يحمل العام الجديد لكم كل خير وبركة وازدهار وأن تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم ولمصرنا الحبيبة المزيد من الخير والنمو والرخاء.. مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بحلول العام الهجري الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.