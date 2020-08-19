شكرا لقرائتكم خبر عن " الشباب والرياضة تعلن عن مسابقة " جديدة online والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مسابقة فنية «وجوه من بلدي» في مجال التصوير الفوتوغرافي online للشباب، بهدف توثيق ونشر الوجوه المصرية والزي التقليدي الخاص بكل محافظة مصرية.

وبالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون المتسابق من المرحلة السنية من 18-35 عاماً، وأن تكون الصورة أصلية وليست مقتبسة من أي مصدر، وفي حالة ثبوت غير ذلك يتم استبعاد المتسابق، ويجب ألا تكون الصورة قد شاركت في أي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي من قبل، كما يجب ألا تقل جودة الصورة عن 3000 بيكسل للضلع الأكبر بأي حجم بدون توقيع أو كتابة أي نصوص مكتوبة على الصورة، ويشترط ان تكون الصورة تعبر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المشارك ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة بشرط ألا يؤثر على مصداقية أو أصالة الصورة، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط وان تكون بصيغة TIFF أو JPEG.

ويتم إرسال الصور المشاركة على البريد الإلكتروني لمدة شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة، وترسل معها بيانات المشارك ( الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، المحافظة ) ويلتزم المتسابق بتقديم الصورة الأصلية في حال طلبها على بوابة مصر للشباب والرياضة على الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=faces

اما جوائز المسابقة، فيحصل المركز الأول على 2500 جنية والمركز الثاني 1750 جنية والمركز الثالث يحصل على 1250 جنية بالإضافة إلى تسليم شهادات تقدير للأعمال المميزة .

وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة حنان محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الفوتوغرافية والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والدكتور هشام مرعي أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافية والتلفزيون بنفس الكلية.