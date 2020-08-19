شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 طن مخلل.. وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة على مصانع الأغذية ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على مصانع الأغذية بالمنطقة الصناعية ببلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، حيث تم المرور على مصانع للحلويات والمخللات، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية بها، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بمصنع المخللات، وتشغيله بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم –بحسب بيان الأربعاء- ضبط 50 طن مخللات داخل ١٠ خزانات أرضية سعة كل خزان ٥ طن، وتم إعدام ٢٥٠ كجم مخللات متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط ٥٦٠ لتر عسل فركتوز، داخل ١٤ برميل زنة ٤٠ لترًا، وذلك لعدم وجود بيانات عليها، ووضعها ببراميل سبق استعمالها، وتم إعدام ٤٠٠ كجم هوالك إنتاج بمصنع الحلويات عبارة عن بلح وشيكولاتة، وتم سحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء أمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.