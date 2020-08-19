شكرا لقرائتكم خبر عن لدراسة توقيع اتفاقية نقل جوي وتسيير خط جديد.. وزير الطيران يلتقي سفيرة كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الأربعاء، بـ آنا دي جابيريا، سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون بين مصر وكولومبيا.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية ثنائية في مجال النقل الجوي وكذا مناقشة إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكولومبيا، كما بحث وزير الطيران وسفيرة كولومبيا سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وذلك بعد ارتفاع الحركة السياحية بين البلدين منذ عام 2011.

وأكد الطيار محمد منار على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حيث يمتلكان موروث حضاري وثقافي متميز امتد إلى أكثر من ستين عام، مشيرًا إلى أن دولة كولومبيا تعد من الدول الواعدة في صناعه السياحة بقارة أمريكا الجنوبية.

وشدد منار على أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين حيث تضع وزارة الطيران المدني خطط واستراتيجيات اقتصادية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وكذا دراسة فتح مجالات وأنشطة جديدة تتعلق بالنقل الجوي بين البلدين.

من جانبها أثنت آنا دي جابيريا على هذا اللقاء المثمر والذي يعبر عن عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر والعمل على خلق فرص استثمارية مشتركة نظرًا لكون مصر من أهم الأسواق الاقتصادية بالقارة الإفريقية.

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