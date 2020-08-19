شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الرياضة» تنظم لقاء أون لاين للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الشباب والرياضة لقاء أون لاين للشباب، تستضيف فيه العميد إسلام وجيه من هيئة الرقابة الإدارية، عبر برنامج زوم، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن برنامج «تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020»، وسيتم بث اللقاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة .

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تنظيم لقاءات متنوعة في كافة المجالات، لتأهيل وتنمية الوعي لدي الشباب، تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وفي إطار توجيهات الدولة نحو تمكين الشباب واستثمار القدرات الشبابية وإعدادهم على مكافحة الفساد.

ومن ناحية أخرى، تطلق وزارة الشباب والرياضة برنامج «إدارة الأزمات وحل المشكلات» أون لاين على برنامج زوم خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 21 سبتمبر المقبل، وتبدأ المحاضرات فيها من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً، بإجمالي 27 دورة.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والوصول لأكبر عدد من الشباب، وزرع قيم الولاء والانتماء فيهم، والخروج بحلول عملية وعلمية للمشكلات الراهنة التي تواجه الشباب.