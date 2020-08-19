شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: فتح باب التسجيل للجلسة الثانية للمؤتمر الافتراضي العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور الجلسة الثانية للمؤتمر الإفتراضي العلمي الأول، الذي أطلقته، تحت عنوان (Journey of Heart Failure / رحلة قصور القلب «فشل القلب»)، وذلك عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تناول موضوع المؤتمر (Journey of Heart Failure)، من خلال أربع جلسات متفرقة، وأن الجلسة الأولى من المؤتمر التي انعقدت في 16يوليو الماضي، قد حظت باهتمامًا واسعًا حيث سجل عدد الحضور بها (350) طبيب من مختلف دول العالم ومنها «كندا، ألمانيا، مصر، فرنسا، ليبيا، الكويت، اليمن، أمريكا»، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقاد الجلسة الثانية للمؤتمر يوم الجمعة القادم 21أغسطس2020، والجاري تسجيل رغبات الحضور فيها الآن.

وأكدت الهيئة العامة أنه سيحضر في الجلسة الثانية للمؤتمر، مجموعة أخرى من الأطباء المميزين المتخصصة في أمراض القلب، وهـم الدكاترة عبدالرحمن العفيفي «استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد»، وهاني راجي «استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب»، ومحمود حسنين «أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية»، وسحر حمدي عذب «أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية».

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن تنظيم الهيئة العامة للرعاية الصحية لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادرات الهيئة وخططها الإستراتيجية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ممثلة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات الجمهورية ووصوله إلى كل شبر في مصر، وذلك بالإضافة إلى تمكين مقدمي الخدمة الطبية من الإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، بما ينعكس إيجابيًا على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجودة عالمية.