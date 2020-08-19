شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع الإشغالات بمراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي الجَأرّ على الرُقعة الزراعية، حيث تم إزالة ٧ حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبلوك الأبيض، بزمام جمعية منشأة زعلوك، على مساحة ٣٢٠ م تقريباً، وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الارض، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مركز الشرطة، وقسم الإزالات والإشغالات.

وأشرف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، حيث تم إزالة التعديات على الشارع الرئيسي، فضلا عن ازالة الاعلانات المخالفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة ١٢ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ١٣،٥ فدان، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات بالمدينة، وكذا بقرية ابيانة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، ومنع وجود تزاحم، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.