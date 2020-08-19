شكرا لقرائتكم خبر عن «الصالحي»: إعلان نتيجة «الشيوخ» من ماسبيرو جاء تنسيقًا بين «الأعلى للإعلام» و«الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، أن إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ يتم بالتعاون بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للانتخابات، بناءً على الاقتراح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام من المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد جاء هذا الاقتراح خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس الأعلى للاعلام. وأكد الصالحي أن إعلان الانتخابات من مبنى ماسبيرو يشير إلى اعتباره قاطرة الإعلام في مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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