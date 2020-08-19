شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توقفت حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد بمحطة الوسطى نتيجة تعطل جرار قطار 188‪القاهرة/ أسوان . وتم فصل الجرار المتعطل عن القطار لاستبدالة بجرار آخر، وتحويل حركة القطارات القادمة من القاهرة إلى الصعيد لرصيف آخر كي لا تتوقف الحركة تماما، وجاري تركيب الجرار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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