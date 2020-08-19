شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مد صرف سلع نقاط فارق الخبز إلى نهاية كل شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر بدلاً من العشرين من كل شهر.

وقال المصيلحي، أن قرار المد يأتي من واقع إلتزام الوزارة منذ بدء أزمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقه الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محال البقالة التموينية.

من جانبها أكدت شركتي الجملة العامة والمصرية انها تصرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتى يصل عددها إلى ٢٠ سلعة أساسية ومنها (أرز أو زيت أو سكر أو مكرونه أو مساحيق) وغيرها من السلع الأخرى مؤكده أن مخازنها مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقة التموين الذين يصل عددهم إلى ٦٤ مليون مواطن.