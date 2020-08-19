شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إقامة احتفالا غدا بمناسبة السنة الهجرية مع اتخاذ إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستقيم غداً احتفالاً بمناسبة برأس السنة الهجرية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن يجب الاحتفال برأس السنة حيث إنها من تعظيم شعائر الله.

وأضاف طايع، خلال هاتفية لبرنامج آخر النهار، تقديم تامر أمين، والمذاع عبر فضائية النهار، أن هناك تجاوبا من المواطنين بفضل التوعية الإعلامية وتحذير الناس من الفيروس، وهذا ما يؤهل لفتح المساجد، مؤكداً أن مصر لديها تجربة ناحجة في فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس.

وأكمل طايع، أن إغلاق دورات المياه ودور المناسبات ومنع زيارة الأضرحة وصلاة الجنائز أبرز ضوابط عودة صلاة الجمعة في المساجد، موضحاً أن الوزارة حددت وقت صلاة الجمعة، والتى ستكون خلال 10 دقائق مع الالتزام بقواعد التباعد المتبعة.

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واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصرية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا، الموافق 19 من شهر أغسطس لعام 2020 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 20 أغسطس لعام 2020 ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام 1442 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.