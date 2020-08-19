حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث العاصمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء المباحث ومفتشي مباحث العاصمة.
فقد تم نقل المقدم احمد البنداري من رئيس مباحث حلوان الي رئيس مباحث النهضة وتولي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وتولي المقدم محمد صقر رئيس مباحث الشروق و المقدم احمد عاطف رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس .
كما تولي المقدم شريف الوكيل رئاسة قسم شرطة الشرابية والمقدم محمد عبد المنعم رئيس مباحث بدر و المقدم احمد التحيوي رئيسا لمباحث بولاق ابو العلا والمقدم ايمن فؤاد رئيسا لمباحث شبرا .
ومن جانبه تولي العقيد سمير مجدي منصب مفتش مباحث الشروق والعقيد محمد الشموطي مفتش مباحث شمال القاهرة والمقدم علاء خلف الله فرقة مباحث مصر الجديدة.
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