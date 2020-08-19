شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء المباحث ومفتشي مباحث العاصمة. فقد تم نقل المقدم احمد البنداري من رئيس مباحث حلوان الي رئيس مباحث النهضة وتولي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، وتولي المقدم محمد صقر رئيس مباحث الشروق و المقدم احمد عاطف رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس . Advertisements كما تولي المقدم شريف الوكيل رئاسة قسم شرطة الشرابية والمقدم محمد عبد المنعم رئيس مباحث بدر و المقدم احمد التحيوي رئيسا لمباحث بولاق ابو العلا والمقدم ايمن فؤاد رئيسا لمباحث شبرا . ومن جانبه تولي العقيد سمير مجدي منصب مفتش مباحث الشروق والعقيد محمد الشموطي مفتش مباحث شمال القاهرة والمقدم علاء خلف الله فرقة مباحث مصر الجديدة.

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