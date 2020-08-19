شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه برعاية الطفلة أمنية ضحية التعذيب فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق ومأموري الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية مع حالة الطفلة أمنية -9 سنوات- والتي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الاشخاص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وكسور وحروق في جسدها.

وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمور الضبط القضائى بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، لقسم طوارئ الحروق والتجميل بمستشفى جامعة طنطا وأجروا دراسة حالة للطفلة ولأسرتها وتبين ما يلى:

-الأب يبلغ من العمر 47 عاماً ويعمل فلاح ومنفصل عن زوجته.

-الأم تبلغ من العمر 30 عاماً ومتزوجة من آخر ولديها طفلاً.

-الطفلة أمنية تبلغ من العمر تسع سنوات وهي الابنة الثانية لأبيها ولديها ثلاثة أخوة في مراحل عمرية مختلفة وتركتها الأم تعمل لدى أسرة بإحدى المنازل بالجيزة بعد انفصالها عن زوجها الأول.

ونسقت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء مع مستشفى طنطا؛ لإجراء فحص طبي شامل للطفلة وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من حروق بالوجه والرقبة والظهر وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجاري استكمال الفحص، فيما أخطرت إدارة المستشفى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لاتخاذ الإجراءات التالية:

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- تقديم الدعم النفسي للطفلة ومتابعة حالتها النفسية.

- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج.

- توفير جميع متطلبات الطفلة خلال فترة علاجها.

- متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي.



