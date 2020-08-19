شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير أول رحلة سياحية لطابا.. وتنظم رحلتين أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم بتشغيل أول رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى مطار طابا وعلى متنها 200راكب فى الاتجاهين بطائرتها الجديدة من طراز الايرباص A320Neo، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات السياحية لتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى طابا لنقل مجموعات سياحية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الحاليين، يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الطيران المدنى وتشجيعا لحركة السياحة الداخلية فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا.

يأتى هذا فى أعقاب الزيارة التى قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمطار طابا الدولى للاطمئنان على أعمال التطوير ورفع كفاءة تشغيل المطار، ومتابعة منظومة الكاميرات الحرارية التى يبلغ عددها (4) كاميرات، والإرشادات الخاصة بالضوابط الاحترازية بالمطار، تمهيدًا لاستقبال الرحلات الجوية، وفى إطار التسهيلات التى قدمتها وزارة الطيران المدنى بمنح خصومات لشركات الطيران بنسبة 50 %على رسوم الهبوط و20% على رسوم الخدمات الأرضية تحفيزًا للسياحة الوافدة إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح .

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وأكد الطيار محمد منار على أن هذه الخطوة تعد بداية قوية ومبشرة لعودة الحركة السياحية إلى المطارات المصرية تدريجيًا إلى سابق معدلاتها قبل أحداث Covid-19، مشددًا على حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران لتشجيع الرحلات السياحية إلى مدن الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية .