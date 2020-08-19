شكرا لقرائتكم خبر عن نجدة الطفل تنفى صحة رفض أى مستشفى استقبال طفلة التعذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن الشباب الذين قاموا بترويع الشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة تم القبض عليهم وامر النائب العام بحبسهم وسيتم معاقبتهم ضمن المواد المتاحة فى قانون العقوبات لان قانون التنمر ما زال لم يصدر بعد ويتم مناقشته بمجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: أما الطفلة التى تعرضت للتعذيب على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية فقد عرض الضابط المفصول على النيابة وقال أن الطفلة هى من أحدثت الإصابات بنفسها لأنهم طلبوا منها العودة على أهلها ولكن النيابة أخذت أقوال الطفلة والتى أكدت أنهم من أحدثوا بها تلك الإصابات والطفلة مصابة بجرح قطعى فى الأذن وحروق من الدرجات الثلاثة.

وأكد أنه لا صحة لرفض أى مستشفى استقبال حالة الطفلة ولكن المستشفيات العامة من الممكن أنها غير مجهزة للتعامل مع الدرجات المختلفة من الحروق وأن أحد الأطباء حولها إلى مستشفى أخر أكثر جاهزية وأقدر للتعامل مع الحالة.

قررت نيابة قسم أول بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل إبراهيم فتحى حامد، والد الطفلة أمنية، 9 سنوات وقررت النيابة استدعاء زوجة الضابط المفصول، وبدأت التحقيقات مع " كمال الدين .م.خ" الضابط المفصول، المتهم بتعذيب الطفلة.

وكان الضابط، قد أنكر فى أقواله فى المحضر الذى تم تحريره بقسم أول كفر الشيخ، تعديه على الطفلة واتهم والدة الطفلة ووالدها بالتعدى عليها، وبالعرض على النيابة قررت النيابة إخلاء سبيل الأب، بعد إجراء التحريات اللازمة.

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تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أشرف النويشى، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "إ.ف.ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدى سالم، يتهم فيه "ك.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، "م.ا"، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.

تبين من أقوال والد الطفلة أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات فى وجهها وآثار حروق فى جميع أنحاء جسدها، وكانت فى حالة إعياء شديد، قبل أن يتركها له مغادرًا سيدى سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعى فى حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحى بمعرفة المختصين فى طب العيون.

ألقى القبض على الضابط المفصول، وتم اقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ، بينما فرت زوجته هاربه، وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة، وتم احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.