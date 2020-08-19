إنفوجراف.. أسباب تسمية الشهور العربية تزامنا مع رأس السنة الهجرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر محرم من العام 1442 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية، فيما لم يعرفون الكثيرون أسباب تسمية الشهور العربية.



دارة الملك عبد العزيز تويتر

وذكرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تويتر، حول أسباب تسمية الشهور العربية، وهى كتالى:

محرم.. لتحريم العرب القتال فيه

صفر.. لخروج العرب فيه إلى بلاد يقال لبها الصفرية ، يجلبون الطعام منها.

ربيع.. لارتباع الإبل فيه أي لطلبها النبات والكلأ

جمادى.. لجمود الماء فيها.

رجب.. لتعظيم العرب له في الجاهلية.

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شعبان.. لتشعب القبائل فيه.

رمضان.. لشدة الحر الذى كان فيه فالرمض عن العرب هو الحر.

شوال.. لشولان الإبل فيه عن اللقاح

ذو القعدة.. كانوا يقعدون فيه لايبرحون.

ذو الحجة .. كانوا يحجون فيه.



إنفوجراف حول أسباب تسمية الشهور العربية

يشار إلى أن دار الافتاء المصرية تستطلع مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر محرم من العام 1442 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية، حيث يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهر المحرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميس 20/8/2020م.