الأوقاف: فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق والغلق فور انتهاء الصلاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف كانت تحزن حزنا شديدا لعدم إقامة صلاة الجمعة فى المساجد فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك الالتزام بإجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة فى صلاة الجمعة، مؤكدا أن صلاة الجمعة ستكون عشر دقائق بحد أقصى.

وتابع طايع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، أن فتح المساجد سيكون قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق والغلق سيكون فور الانتهاء من الصلاة، مؤكدا أن عملية التطهير فى المساجد ستكون مستمرة مع عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بزيارة الأضرحة وعدم فتح دور المناسبات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الكمامة وسجادة الصلاة حال عدم تواجدها مع المصلى، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الزوايا للصلاة بشروط، والأفضل الصلاه فى المساجد الكبرى.

وواصل طايع، أن طاقم العمال ومجلس إدارة المساجد سيكونون هم المسئولين عن تنظيم صلاة الجمعة داخل وخارج المساجد، وفى حالة امتلاء المسجد بالمصلين تجرى الصلاة خارجه مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.