فيديو.. Avatar 2020 يجتاح السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من حين لآخر يتصدر أحد التريندات منصات السوشيال ميديا المختلفة وسرعان ما يلجأ اليه الشباب من أجل المشاركة والتفاعل. وآخر تلك التريندات هو ظهور تطبيق تغيير الصورة الشخصية لشخصية كارتونية تحمل اسم Avatar.. وفى خلال ساعات قليلة، أصبحت صفحات السوشيال ميديا تكتظ بصور الـAvatar الجديد ويتيح التحدى الجديد للمستخدم اختيار الملابس الخاصة بالصورة الجديدة. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض التفاصيل:

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