شكرا لقرائتكم خبر عن متر ونصف بين المصلين.. تعرف على ضوابط عودة صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، التي جاء من بينها التزام المصلين بمسافات التباعد المحددة داخل كل مسجد والتي تكون حوالى متر ونصف المتر بين كل مصلى وآخر.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر قد قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.





وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

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6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.