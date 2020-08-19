شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة.. كيف غيرت حياة أسرة "وداد" و"سليمة" للأفضل؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لدعم الدولة للفئات المحدودة كان مشروع تكافل وكرامة من أبرز المشاريع التى قامت بها الدولة وساعدت العديد من الأسر، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك عن طريق صرف معاشات لكبار السن والمعاقين والمطلقات من الأسر الفقيرة التى ليس لها دخل يساعدها على أعباء الحياة.

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روى بعض الأسر قصصهم مع مشروع تكافل وكرامة وكيف حول حياتهم من الشقاء إلى الهناء، والمقدرة على شراء ما عجزوا عنه من قبل، حيث قالت وداد رمضان إحدى المستفيدات لـ"الخليج 365": "بجيب بيه علاجى وبأكل وبشرب منه، وفرق معايا كتير وهو اللى عايش عليه".

ولم تكن الحاجة وداد المستفيدة الوحيدة بمحافظة الفيوم ولكن هناك العديد من الأسر التى استفادت من برنامج تكافل وكرامة، فمنهم سليمة عبد الجليل التى حصلت على المعاش لتصرف به على أطفالها الأربعة وابنها من ذوى القدرات الخاصة، والتى قالت: "بعد المعاش بقيت أقدر أجيب علاج لابنى وأفرح عيالى بشوية فاكهة وكل الحاجات اللى كانَوا محرومين منها.