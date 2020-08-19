شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسى القاهرة" تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجى معلومات مضللة عن النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة، بيانًا قالت فيه: إيماءً لما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخصوص الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، عن إحدى شركات المقاولات العامة واستصلاح الأراضي، والمتضمن الإشارة لخطاب صادر من إدارة الموارد المائية والري بشرق الفيوم، بدون تاريخ أو صادر أو تسجيل، ولم يحدد به موقع الأرض أو إحداثياتها، فإن النقابة بصدد إعداد ملف كامل للعرض على المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين في ذات الخصوص.

وأوضحت، أن الملف سيكون متضمنًا كافة المستندات الدالة على أن كل ما تم تداوله من بيانات لا تمت للواقع بصلة، بل ومضللة، وسيتضمن أيضًا كل ما يثبت ملكية الأراضي للشركة، وأن تلك الأراضي تتوافر لها مصادر مياه وكذا كهرباء، ومستندات أخرى تؤكد مصداقية الإعلان المنشور على صفحة نقابة مهندسي القاهرة، والناتج عنه تعاقد ما يقارب من 16 مهندسًا لم يتقدم أي منهم بشكوى حول عدم توافر حصة المياه أو الكهرباء أو حتى عدم وفاء الشركة بأي من التزامتها وفق بنود التعاقد.

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وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من نشر أو ساهم في نشر أي أخبار مضللة على خلاف الواقع والحقيقة، قائلة: النقابة على أتم الاستعداد لإطلاع كل من يرغب في الاطلاع على المستندات بمقر النقابة، تأكيدًا لمصداقيتها، وسيتم النشر لكامل المستندات فور العرض على نقيب المهندسين.