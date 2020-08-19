أسامة هيكل يهنئ الرئيس بالسنة الهجرية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442هـ. وجاء نص البرقية كالتالي "يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأصدق عبارات التهاني والتقدير، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح، ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية. واختتم وزير الإعلام البرقية قائلا: سدد الله على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

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