بعد فوزه بعضوية "الشيوخ".. أحمد دياب يتعهد بخدمة المواطنين.. ويوجه رسالة شكر للرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عدة رسائل، بعد إعلان فوزه رسميا اليوم الأربعاء بمقعد عن دائرة الجيزة لحزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال دياب، في بيان، اليوم: لن تقوى الكلمات والعبارات على نقل وصياغة ما تستحقونه أهالي دائرة الجيزة الكرام وفي القلب منهم أهالي الدقي والعجوزة من شكر وإعزاز وتقدير لما بذلتموه من جهد وعطاء في سبيل نجاح العرس الديمقراطي الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، فضلا عن دعمي ومساندتي وتكليفي بخدمتكم وتقديم كل ما لدي في سبيل تحقيق ما يحلم به أهالي الدائرة الفترة المقبلة.

وأكد دياب، اليوم الأربعاء، في رسالته عبر صفحته بفيسبوك: لم تكن الصورة الحضارية بانتخابات مجلس الشيوخ لتكتمل لولا حرص القيادة السياسية الكبير على ذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة من قضاء وقوات مسلحة وشرطة وهيئات مساعدة ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق المشهد الديمقراطي.

ووجه التحية لحزب مستقبل وطن وقياداته وأماناته في كل مكان، وما لمسه من مظاهر تدفعه للسعي وللحفاظ على مبادئه، متعهدا بالحفاظ على أهدافه في خدمة الوطن والعمل من أجل شعبه.

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وكان أحمد دياب، أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، من أبرز مرشحي الحزب لانتخابات الشيوخ، وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، وكذلك الدراسات العليا في جودة الإدارة.

ويمتلك دياب خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".

وله العديد من الإسهامات الرياضية، إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

ونظَّم دياب، خلال الفترة الأخيرة، كثير من البطولات للناشئين، شارك بها ما يزيد على 3500 ناشئ يمثلون 42 ناديًا؛ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كل المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.​