عودة صلاة الجمعة وشراء لقاح كورونا.. 10 قرارات جديدة للتعايش خلال المرحلة المقبلة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة للتعايش مع كورونا، كالتالي:

- استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات، وأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، وأن تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة أي حالات مصابة بكورونا.

- مراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على الاستمرار في توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة.

- توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية، لتكون متاحة في كل المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، لكونها مفيدة لفئات محددة من المواطنين.

- جاهزية الحكومة لشراء وإتاحة أكبر كمية ممكنة من لقاحات فيروس كورونا فور اعتماد أي لقاحات على مستوى العالم.

Advertisements

- عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من الجمعة 28 أغسطس، على أن يصدر وزير الأوقاف قراراً بالضوابط الخاصة بها، وذلك في المساجد المعين لها إمام وبها عاملون من وزارة الأوقاف موجودون.

- تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية، مع التشديد على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود الدقائق العشر وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات المعتادة.

- استمرار غلق الزوايا والمساجد التي لا يسري عليها الضوابط والشروط، واستمرار منع إقامة أي مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء بقدر الإمكان للمحافظة على صحة المواطنين.

- اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR على جميع القادمين من الخارج للمصريين والأجانب ولجميع المدن المصرية.

- استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

- السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، وسيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.