بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المباحث بالعاصمة. وشملت الحركة تعيين المقدم محمد السيسي رئيسا لمباحث قسم شرطة حلوان، والمقدم أحمد البندري رئيسا لمباحث قسم شرطة النهضة، والمقدم محمد صقر رئيسا لمباحث قسم شرطة الشروق، والمقدم أحمد عاطف رئيسا لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والمقدم شريف الوكيل رئيسا لمباحث قسم شرطة الشرابية. كما تضمنت الحركة تعيين المقدم محمد عبد المنعم رئيسا لمباحث قسم شرطة بدر، والمقدم أحمد التحيوي رئيسا لمباحث قسم شرطة بولاق، والمقدم أيمن فؤاد رئيسا لمباحث قسم شرطة شبرا.

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