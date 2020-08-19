3وقائع قتل وتفاصيل تعذيب طفلة وسطو مُسلح على ملهى ليلي.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-سطو مسلح على ملهى ليلى بالغردقة.. والمتهمون: مالكه رفض دفع رواتبنا الشهرية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 4 عاطلين مرتكبي واقعة السطو المسلح على ملهى ليلى بالغردقة.

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-تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ على يد ضابط مفصول بالجيزة

فجر المهندس صبري عبدالمنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب الطفلة أمنية إبراهيم 9 سنوات، على يد ضابط مفصول، وزوجته المغربية.

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-نجا من انفجار وقتله لص.. ذبيح لقمة العيش بالمنوفية "لم ير يومًا مفرحًا"

شهدت محافظة المنوفية قبل أسبوع حكاية دموية، كان السطر الأخير في ذروتها عنوانًا لمأساة شاب "لم ير يومًا مفرحًا في حياته قط"؛ ودّع الدنيًا ذبيحًا، في أول أسبوع عمل له، بعد محاولته تجاوز آثار حادثة تسببت في تشوه مظهره.

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-القبض على عامل بتهمة قتل سائق لسرقة مركبته "توك توك" بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل قتل سائق لسرقة مركبته توك توك في المنوفية .

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-ضبط حلاق متهم بقتل صديقه في مشاجرة بالمحلة الكبرى

ضبطت مباحث قسم ثان المحلة الكبرى حلاق متهم بقتل شاب، بطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض نتيجة خلافات سابقة بينهما.

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-أخفوها داخل حاوية كابلات كهربائية.. إحباط تهريب 800 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد

نجحت أجهزة الأمن، في إحباط محاولة تهريب 784 ألف كمامة طبية إلى داخل البلاد.

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-70 ثانية مصورة ترصد لحظة ضبط شحنة مخدرات بالملايين (فيديو)

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبًا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.

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-الداخلية: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه بنفق الشهيد أحمد حمدي (صور)

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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انفجارات وسحابة سوداء.. كيف أنقت الحماية المدنية أهالي المريوطية من كارثة؟

أدخنة كثيفة بدت واضحة لقاطني منطقة المريوطية المتاخمة للطريق الدائري تصاحبها أصوات انفجارات متتالية وسط حالة من الخوف والقلق الشديدين انتاب كثيرين، ظهر أمس الثلاثاء.

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-النائب العام يأمر بحبس متهمين تنمرا بشخص ذي إعاقة وعرضا حياته للخطر

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام؛ بحبس اثنين أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، مما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.

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-للمرافعة| تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار في العملة إلى 14 سبتمبر المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للمرافعة.

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