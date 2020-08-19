محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري. قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أعد مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة يرصد عملية ضبط أكثر من 133 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها‎، في إطار جهود الداخلية لملاحقة جرائم الغش التجاري. يأتي هذ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعادة تدويرها وتوزيعها.. ضبط 133طن زيوت داخل مصنع بالإسكندرية(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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