أخبار مصر | الرعاية الصحية: 350 طبيبا بالجلسة الأولى للمؤتمر الإفتراضي العلمي الأول

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور الجلسة الثانية للمؤتمر الإفتراضي العلمي الأول، الذي أطلقته بالتعاون مع شركة نوفارتس للأدوية، تحت عنوان (Journey of Heart Failure رحلة قصور القلب "فشل القلب")، وذلك عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، على رابط التسجيل .

وأضافت الهيئة أنه سيتم تناول موضوع المؤتمر (Journey of Heart Failure)، من خلال أربع جلسات متفرقة، وأن الجلسة الأولى من المؤتمر التي انعقدت في 16يوليو الماضي، قد حظت باهتمامًا واسعًا حيث سجل عدد الحضور بها (350) طبيب من مختلف دول العالم ومنها "كندا، ألمانيا، مصر، فرنسا، ليبيا، الكويت، اليمن، أمريكا"، مشيرة إلى أنه من المقرر انعقاد الجلسة الثانية للمؤتمر يوم الجمعة القادم 21أغسطس2020، والجاري تسجيل رغبات الحضور فيها الآن.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المؤتمر الإفتراضي العلمي الأول بالتعاون مع شركة نوفارتس، معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، ويخدم جميع القطاعات الطبية شاملة الأطباء والصيادلة والتمريض، وأنه يضم لفيف من الأطباء المميزين الدوليين والمحليين في مجال أمراض القلب.

Advertisements

ولفتت أنه حضر في الجلسة الأولى من المؤتمر16يوليو الماضي، أ.د. بيتر سيفروفيتش "رئيس الجمعية الأوربية لأمراض القلب"، أ.د. محمد عوض تاج الدين "أستاذ أمراض الصدر جامعة عين شمس، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية"، أ.د. محمد إمام "استشاري أمراض القلب مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية"، د. علي عمر "رئيس وحدة القلب والأوعية الدموية - نوفارتس"، د. أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، د. عادل تعيلب "مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد"، أ.د. محمد صبحي "رئيس مؤسسة القلب والشرايين CVREP وأستاذ أمراض القلب جامعة الأسكندرية".

وتابعت أنه سيحضر في الجلسة الثانية للمؤتمر، والمقررانعقادها يوم الجمعة القادم 21أغسطس2020، مجموعة أخرى من الأطباء المميزين المتخصصة في أمراض القلب، وهـم د. عبد الرحمن العفيفي "استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد"، ود. هاني راجي "استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب"، ود. محمود حسنين "أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية"، ود. سحر حمدي عذب "أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد أ.د. وزير الصحة والسكان، أن تنظيم الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع شركة نوفارتس للأدوية، لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادرات الهيئة وخططها الإستراتيجية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ممثلة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات الجمهورية ووصوله إلى كل شبر في مصر، وذلك بالإضافة إلى تمكين مقدمي الخدمة الطبية من الإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، بما ينعكس إيجابيًا على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجودة عالمية.